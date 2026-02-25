Visita a sorpresa all’Ospedale Pausilipon la Nunziatella dona giocattoli ai piccoli degenti

Tempo di lettura: < 1 minuto Una delegazione di cadetti della scuola militare nunziatella accompagnata dal comandante della scuola, col. Alberto Valent e dal direttore generale dell’ospedale Santobono Rodolfo Conenna, hanno fatto visita ai piccoli ricoverati portando loro giocattoli e sorrisi. Una visita che si inserisce in una collaborazione più ampia che vede la scuola Nunziatella al fianco dell’ospedale per la donazione di sangue, per eventi di raccolta fondi e per una meravigliosa sorpresa che sarà svelata durante il prossimo ballo delle debuttanti. Grazie al colonnello Valent per aver scelto di dare un’impronta fortemente sociale ed eticamente alta alla formazione dei suoi cadetti che saranno, anche grazie alla sua direzione, adulti empatici ed attenti alle fasce più fragili della nostra società. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

