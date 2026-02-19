Solidarietà in corsia poliziotti donano regali e sorrisi ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Salesi

La Polizia di Stato ha organizzato una raccolta di regali per i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Salesi, a causa delle lunghe attese e delle visite mediche ripetute. Gli agenti hanno portato doni e portato sorrisi ai bambini, coinvolgendoli in momenti di allegria durante il soggiorno in ospedale. Gli agenti hanno distribuito giocattoli e biglietti di auguri, sperando di regalare un sorriso anche nei giorni più difficili. L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo tra i piccoli e il personale sanitario. La solidarietà si è fatta sentire forte tra le corsie.

L'iniziativa, nata spontaneamente tra gli operatori e sostenuta con entusiasmo dal Dirigente Vice Questore Aggiunto Piero D'Armi, testimonia il forte legame tra la Polizia di Stato e il territorio. ANCONA - La Polizia di Stato ha promosso un'iniziativa solidale a favore dei bambini ricoverati presso l'Ospedale Pediatrico "G. Salesi" di Ancona. Questa mattina i poliziotti del XIV Reparto Mobile di Senigallia hanno fatto visita ai reparti pediatrici della struttura, accompagnati dalle volontarie dell'Associazione Patronesse del Salesi. L'incontro ha rappresentato un momento di concreta vicinanza ai piccoli pazienti, impegnati in delicati percorsi di cura.