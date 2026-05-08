Chiamatele botte amiche | dalle armi laziali al wrestling di Ibra storie di compagni che si menano

Negli spogliatoi di alcune squadre di calcio, sono stati riportati episodi di violenza che vanno ben oltre i classici diverbi tra compagni. Si parla di lanci di forbici, colpi di pistola, prese da lotta e strangolamenti, mentre alcuni giocatori sono finiti all'ospedale dopo scontri più violenti. Questi incidenti hanno attirato l’attenzione su un ambiente che, almeno in alcune circostanze, sembra aver superato i limiti della normale convivenza sportiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Le botte amiche. Quelle tra compagni di squadra. Botte vere, regolamenti di conti modalità duello western, risse burine che esplodono in un attimo, scazzottate, ceffoni alla Bud Spencer e Terence Hill, unghiate a tradimento, muso contro muso, con la giugulare a molla e la bava alla bocca, persino coltelli, in qualche caso anche una pistola. Sono giorni caldi, questi. Il Real Madrid è una polveriera. Valverde è finito in ospedale, trauma cranico mica un graffio, dopo un confronto in allenamento con Tchouameni (se l’erano giurata), qualche giorno fa Rudiger ha messo le mani in faccia a Carreras (per il club: “Episodio irrilevante e già chiuso”).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chiamatele botte amiche: dalle armi laziali al wrestling di Ibra, storie di compagni che si menano Notizie correlate Leggi anche: Controllava la ex quando usciva con le amiche, poi botte e minacce di morte al rientro a casa: 23enne ai domiciliari Leggi anche: “Si sono picchiati, lui in ospedale”. Follia nel calcio, botte tra compagni: caos totale, tifosi scioccati