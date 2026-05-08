Patrizia Pellegrino è attualmente impegnata con un uomo di 53 anni, con il quale ha una relazione stabile da alcuni anni. Prima di questa relazione, ha avuto due matrimoni conclusi, entrambi con figli. La donna ha anche tre figli propri. Lei stessa ha dichiarato di aver sofferto molto in passato, ma ora si sente rinata. La storia personale della Pellegrino coinvolge dunque diversi legami familiari e sentimentali.

Da alcuni anni Patrizia Pellegrino è legata ad un uomo, Giampaolo Embrione. Lui ha 53 anni e ha alle spalle una relazione con due figli, mentre lei ne ha tre. La storia con Giampaolo è cominciata dopo la fine del suo matrimonio con Stefano Todini, “Quando ho incontrato Giampaolo non mi ero ancora ripresa del tutto ma lui ha fatto il resto, mi ha ridato la voglia di vivere ” ha rivelato proprio lei. «Sono fidanzata dal 2018 con Giancarlo Buontempo, ma solo ora abbiamo deciso di uscire allo scoperto. Le nozze? Non ci penso, se me lo chiedesse aspetterei, perché siamo felici così in case diverse», così aveva annunciato qualche mese fa Patrizia Pellegrino sul nuovo compagno Giampaolo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono il compagno e i due ex mariti di Patrizia Pellegrino: “Ho sofferto tantissimo, ora sono rinata”

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