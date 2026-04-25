Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello, ha recentemente parlato della sua storia sentimentale, affermando di aver ritrovato la felicità con Marco, con cui ha iniziato una relazione dopo un passato complicato. In passato, aveva avuto una relazione con un altro concorrente del reality, il cui fidanzato all’epoca era diverso. La giovane ha condiviso di aver riscoperto la serenità al fianco di Marco, con cui si sente rinata.

Martina Nasoni aveva avuto una liaison con un altro concorrente, il fidanzato dell’epoca era Daniele Dal Moro, successivamente si era parlato di un breve flirt con altre due personalità abbastanza note del piccolo schermo, vale a dire Matteo Guidetti (conosciuto per essere stato un corteggiatore di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi) e due estati fa con Federico Fusca, uno degli chef ‘storici’ di “È sempre mezzogiorno”, il programma di Antonella Clerici su Rai 1. Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16, ha deciso di confidarsi con i follower, qualche mese fa, raccontando sui social la storia d’amore con il suo nuovo fidanzato, Marco Luchetti, tattoo artist di Terni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex (bello e famoso) e il fidanzato oggi di Martina Nasoni? “Con Marco sono rinata”

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