Nel corso dei primi anni 2000, l’attrice ha avuto una relazione con il regista Mauro Mandolini, dalla quale è nato il loro figlio Riccardo. Successivamente, ha sposato un altro uomo, Francesco Toraldo. Recentemente, Rinaldi ha dichiarato di aver vissuto momenti di umiliazione durante il suo rapporto con Toraldo. La sua vita sentimentale è stata al centro di discussioni pubbliche e di articoli di cronaca.

Nei primi anni del Duemila Nadia Rinaldi ha avuto una storia con il regista Mauro Mandolini e dalla loro love story è nato il primo figlio dell’attrice, Riccardo. Il figlio, proprio come i genitori, ha deciso di inseguire una carriera nel mondo dello spettacolo. Nel suo curriculum Mandolini (che ha fatto il suo debutto nel 1987) vanta spettacoli al fianco di Gabriele Lavia, Glauco Mauri, Anatoli Vasil’ev, Giancarlo Cobelli e Andrea Baracco. Nel 2020, grazie al dramma Un’altra storia, l’attore ha vinto il V premio internazionale Salvatore Quasimodo, sezione teatro. Poi Nadia Rinaldi ha poi avuto una love story con l’ex e imprenditore napoletano Ernesto Ascione, uomo che sposa nel 2003. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i due ex mariti di Nadia Rinaldi, Mauro Mandolini (padre di Riccardo) e Francesco Toraldo: “Con l’ultimo ho vissuto una grande umiliazione”

Chi sono i due ex mariti di Adriana Volpe, Chicco Cangini e Roberto Parli (padre della figlia Gisele)Felicemente fidanzata al fianco di Dario Costantini, Adriana Volpe ha alle spalle due ex che hanno segnato la sua vita sentimentale e resa madre...

Chi sono i genitori di Mercedesz Henger, Eva Henger e Riccardo Schicchi (padre adottivo): “Il mio padre biologico è un altro, l’ho detto in tv e mamma non l’ha presa bene”Mercedesz Henger è figlia di Eva Henger e del defunto regista e produttore Riccardo Schicchi, colui che l’ha cresciuta e che lei considera il suo...

Si parla di: Petit e Marisol ritrovano l'amore dopo la rottura, chi sono i due nuovi partner Sonia e Samu; Amici 25, anticipazioni terza puntata: Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas in studio, colpo di scena al Serale.

Chi sono i figli di Nadia Rinaldi avuti da due relazioni diverse, Riccardo e FrancescaNadia Rinaldi ha avuto due figli, da due relazioni diverse, Riccardo Mandolini, nato nel 2000 dalla ... msn.com