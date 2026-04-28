La partenza della 109ª edizione del Giro d’Italia è prevista per l’8 maggio 2026, con il primo traguardo a Nessebar, in Bulgaria, e l’arrivo a Roma il 31 maggio. La corsa si svolgerà su un percorso di 21 tappe per un totale di circa 3468 chilometri. Tra i partecipanti principali figurano il favorito Vingegaard, insieme a Ciccone e Pellizzari, che prenderanno parte alla competizione.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a Roma dopo 21 tappe e 3468 km complessivi. Saranno 3 i giorni di riposo, tutti di lunedì, accordati ai corridori delle 23 squadre al via. Il Team Visma Lease a Bike vinse lo scorso anno con il britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest’anno punta ancora alla vittoria schierando il danese Jonas Vingegaard. La Red Bull – BORA – hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull’australiano Jai Hindley. La Lidl-Trek punta per la classifica sul canadese Derek Gee-West, e per le tappe su Jonathan Milan e Giulio Ciccone, mentre la EF Education – EasyPost punta ancora sul ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, ci sono Ciccone e Pellizzari

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