Sabato 2 maggio 2026 si è svolta la settima puntata del Serale di Amici, condotta da Maria De Filippi. La serata ha visto sfide di canto e ballo tra gli allievi, con due eliminazioni definitive e un ballottaggio finale. Sono stati ospitati alcuni artisti e sono stati annunciati i nomi dei concorrenti che si sono qualificati per la fase successiva. La gara prosegue verso la finale, con ancora diverse sfide da affrontare.

La corsa verso la finale entra nella fase decisiva con la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 2 maggio 2026 su Canale 5: ecco tutte le antcipazioni. Dopo la registrazione, emergono numerose anticipazioni su sfide, giudizi e momenti di tensione. In studio ritroviamo la giuria composta da Elena D'Amario, Amadeus e Gigi D'Alessio, affiancati dal giudice speciale Cristiano Malgioglio. La serata è articolata, come di consueto, in tre manche ricche di sfide tra canto e ballo, che porteranno a nuovi verdetti e a eliminazioni importanti. Anticipazioni Amici sabato 2 maggio 2026 Ecco le tre manche, con sfide di canto e ballo, tra guanti di sfida e litigi tra porfessori.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Anticipazioni Amici sabato 2 maggio 2026, due eliminati nella settima puntata Serale: ecco manche, ospiti, ballottaggio e chi esce

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