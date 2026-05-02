Anticipazioni Amici stasera 2 maggio 2026 due eliminati al ballottaggio | ecco manche ospiti e chi esce nella settima puntata Serale

Stasera, 2 maggio 2026, va in onda la settima puntata del serale di Amici, con tre cantanti in ballottaggio finale. Due di loro saranno eliminati e lasceranno il programma prima della semifinale. Durante la puntata, ci saranno anche ospiti e momenti di spettacolo, mentre si decide chi continuerà il percorso e chi dovrà abbandonare la gara. La serata sarà caratterizzata da confronti diretti tra i concorrenti e prove dal vivo.

Le anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici in onda stasera, sabato 2 maggio 2026, rivelano che ci saranno ben due eliminati al ballottaggio. Gli allievi a rischio sono tutti e tre cantanti. Si tratta di un appuntamento fondamentale, a un passo dalla semifinale che si terrà sabato prossimo. In studio ritroviamo la giuria composta da Elena D'Amario, Amadeus e Gigi D'Alessio, affiancati dal giudice speciale Cristiano Malgioglio. La serata è articolata, come di consueto, in tre manche ricche di sfide tra canto e ballo, che porteranno a nuovi verdetti e ad eliminazioni importanti. Non mancheranno momenti leggeri come il gioco Password e lo spazio dedicato alla musica e alla comicità.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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