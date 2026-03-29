In casa Lorella Cuccarini si respira aria di festa. Secondo le ultime indiscrezioni, il figlio dell’artista, Giorgio Capitta, ha annunciato il suo matrimonio con Sole Galanti. Capitta ha 30 anni ed è noto per il suo lavoro nel settore creativo. La coppia è insieme da alcuni anni e ha deciso di sposarsi in un evento privato previsto nei prossimi mesi.

In casa Lorella Cuccarini si respira aria di festa. Secondo le ultime indiscrezioni, il figlio minore della showgirl, Giorgio Capitta, sarebbe pronto a compiere un passo importante: sposare la compagna Sole Galanti, figura già molto vicina alla famiglia non solo sul piano affettivo ma anche professionale. La notizia ha subito attirato l’attenzione del pubblico, affezionato alla storia familiare della conduttrice e curiosissimo di conoscere meglio la coppia. Il matrimonio rappresenta un nuovo capitolo per Giorgio, che ha costruito un percorso lontano dai riflettori, e per Sole, già parte integrante del mondo Cuccarini grazie al suo lavoro nella moda. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, e chi è la futura moglie Sole Galanti: età, lavoro storia d’amore

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