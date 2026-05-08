Nuove dichiarazioni hanno riacceso il dibattito sulla scena del crimine di Garlasco, in particolare sull’omicidio di Chiara Poggi. Un esperto ha analizzato le prove e ha confermato che l’impronta trovata sul luogo del delitto corrisponde a quella di una persona coinvolta. Le indagini continuano a concentrarsi su chi fosse presente in quella notte, senza ulteriori dettagli sui sospettati o sulle motivazioni.

Nuove dichiarazioni riaccendono il dibattito sul delitto di Garlasco e sull’omicidio di Chiara Poggi. A intervenire nelle ultime ore è stato un noto biologo forense, che ha parlato di un elemento investigativo ritenuto ancora oggi centrale nell’inchiesta: l’impronta attribuita alla scarpa Frau numero 42. Secondo il criminalista, quel reperto rappresenterebbe un dato “incontrovertibile” e difficilmente superabile anche alla luce delle recenti discussioni legate ad Andrea Sempio e ai nuovi approfondimenti investigativi sul caso. “Sull’impronta della Frau 42 non ci sono dubbi”. A parlare è stato Salvatore Spitaleri, biologo forense e criminalista, intervenuto durante una diretta YouTube di Fanpage.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Chi c’era davvero sulla scena del crimine”. Garlasco, l’impronta non lascia dubbi: parla l’esperto

Garlasco: vi svelo la persona misteriosa sulla scena del crimine | ARCHIVIO TRUE CRIME VLOG

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