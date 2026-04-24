Tra poche settimane, la procura di Pavia prevede di concludere le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco quasi vent’anni fa. I pubblici ministeri hanno dichiarato che l’ex fidanzato della vittima non si trovava sul luogo del delitto al momento dell’omicidio. La decisione di riaprire le indagini potrebbe portare a nuovi sviluppi nel caso, che ha tenuto banco per tutto questo tempo.

Ci siamo, tra poche settimane la procura di Pavia chiuderà le indagini sul caso Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi che, per quasi due decenni, ha fatto discutere l’Italia. La nuova inchiesta che dura ormai da quasi un anno e mezzo sta per arrivare al punto che potrebbe riscrivere del tutto la storia giudiziaria del delitto che, a oggi, ha indicato come colpevole il fidanzato della ragazza Alberto Stasi. La notifica alle parti della chiusura delle indagini precederà la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nell’inchiesta sul delitto. Sempio, all’epoca diciannovenne amico del fratello della vittima, è considerato dalla procura il presunto autore del delitto.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Stasi non era sulla scena del crimine”: i PM di Garlasco pronti a riaprire tutto

Garlasco: le presenze fuori dalla scena del crimine | ARCHIVIO TRUE CRIME VLOG

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Stasi non era sulla scena del crimine: i pm di Garlasco pronti a scoprire le carte dell'indagine; Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo; Garlasco, depositati gli audio inediti che coinvolgono Sempio, Stefania Cappa e Michele Bertani: Ipotesi depistaggio nelle indagini; Garlasco, così Stasi e Sempio sarebbero esclusi. Il killer non conosceva Chiara così bene: nuova pista.

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Nelle conversazioni depositate ci sarebbe anche il legale di Stasi, De Rensis. L’avvocato: "Non oriento io le indagini". La criminologa Bruzzone: dialoghi farneticanti. Oggi possibile un confronto fra pm in vista della chiusura della nuova inchiesta. Leggi l'art - facebook.com facebook