Giro dei Paesi Baschi spavento per Paul Seixas | evita un tifoso investito da un mezzo della corsa

Durante il secondo assolo al Giro dei Paesi Baschi 2026, il ciclista francese di 19 anni ha dovuto cambiare improvvisamente percorso per evitare un tifoso che si trovava in strada. Il tifoso era disteso al centro della carreggiata e è stato investito da un veicolo dell’organizzazione. L’episodio ha causato momenti di tensione lungo il percorso, mentre il ciclista proseguiva la sua corsa senza riportare ferite apparenti.

Nel secondo assolo imperioso di Paul Seixas al Giro dei Paesi Baschi 2026, il 19enne ciclista francese ha dovuto far fronte anche con un assurdo fuoriprogramma: ha dovuto evitare un tifoso a terra al centro della carreggiata, investito da un mezzo dell'organizzazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: vince Paul Seixas che stacca tutti in salitaPaul Seixas si prende tappa e primo posto in classifica, la Francia ha trovato un nuovo idolo? Il diciannovenne francese Paul Seixas, portacolori... Paul Seixas in versione Pogacar al Giro dei Paesi Baschi: stacca tutti in salita e infligge distacchi abissaliTadej Pogacar starà sicuramente pensando a come vincere la Parigi-Roubaix domenica per provare a completare una cinquina incredibile di Monumento, ma... Temi più discussi: Paul Seixas, il baby fenomeno del ciclismo continua a stupire: domina anche la 2^ tappa del Giro dei Paesi Baschi; Giro dei Paesi Baschi 2026: la data, il percorso e dove vederla; Seixas clamoroso, cronometro dominata: tappa e maglia a Bilbao; Paul Seixas: sarà il Giro dei Paesi Baschi 2026 a lanciare il francese tra i grandi della stagione? · Ciclismo su strada. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Non si vede Ayuso nelle prime posizioni del gruppo, il capitano dovrebbe essere Skjelmose. 16.56 Davanti, ... oasport.it Giro dei Paesi Baschi, Paul Seixas domina: vince anche la 2^ tappa e consolida il primatoLeggi su Sky Sport l'articolo Giro dei Paesi Baschi, Paul Seixas domina: vince anche la 2^ tappa e consolida il primato ... sport.sky.it Spagna: No del Reina Sofía a trasferimento Guernica nei Paesi Baschi x.com “Forse è stato un po’ azzardato attaccare così presto, forse ho attaccato un po’ prima di quanto volessi, ma sentivo il momento giusto”, ha dichiarato Paul Seixas dopo la vittoria nella seconda tappa dei Paesi Baschi. “Dopo due o tre minuti me ne sono già penti - facebook.com facebook