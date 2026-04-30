Da oggi è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali il nuovo singolo dei Friendzone intitolato “Quelli che suonano il rock”. La Ghost Record ha annunciato ufficialmente l’uscita del brano, che rappresenta un’ulteriore aggiunta alla loro produzione musicale. Il singolo si aggiunge alla lista dei lavori pubblicati dal gruppo, noto per il suo stile musicale.

La Ghost Record è orgogliosa di comunicare che da oggi è disponibile sui principali digital stores il nuovo singolo dei Friendzone dal titolo “Quelli che suonano il rock”. Questo nuovo brano, racchiude un po’ lo spirito e la passione che hanno, il cui titolo è di facile interpretazione.” QUELLI CHE SUONANO IL ROCK”, ma dopo un attento ascolto del testo si capisce che lo stesso raccoglie parole di persone che non capiscono il senso ed il valore della musica, che commentano e criticano chi sta sul palco ad esibirsi. I Friendzone, non sono un gruppo nel termine classico . il fondatore, Giordano Forlai, già con la prima loro uscita nel 2019 col...🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - FRIENDZONE, pubblicato il nuovo singolo “Quelli che suonano il rock”

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