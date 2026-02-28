Charles Leclerc si è sposato con Alexandra Saint Mleux | gli sposi in abito bianco il sulla Ferrari da 30 milioni a Montecarlo

Charles Leclerc si è sposato con Alexandra Saint Mleux a Montecarlo, indossando entrambi abiti bianchi. La cerimonia si è svolta sulla Ferrari del valore di 30 milioni di euro. L’evento è avvenuto a una settimana dall’inizio del Campionato del Mondo 2026. Gli sposi sono stati visti insieme nel giorno delle nozze, confermando il legame tra loro.

Nozze civili e blindate a Montecarlo per il pilota monegasco, a una settimana dal via del Mondiale di F1 in Australia. Il riserbo infranto da un video virale al volante di una leggendaria 250 Testa Rossa del 1957 Il tempismo, in Formula 1 come nella vita privata, è tutto. A esatta una settimana dall’inizio ufficiale del Mondiale 2026, Charles Leclerc ha blindato la sua vita sentimentale convolando a nozze con Alexandra Saint Mleux. Il ventottenne pilota della Ferrari ha scelto la sua Montecarlo per un rito civile intimo e strettamente riservato, celebrato poco prima di imbarcarsi per Melbourne, dove nel weekend del 6-8 marzo prenderà il via la stagione automobilistica con il Gran Premio d’Australia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

