ChakraSoul a Milano un weekend per ascoltarsi e ritrovare benessere | quando e dove

Milano ospiterà un evento nel fine settimana dedicato alla cura di sé e al relax. L'iniziativa si svolgerà in una location cittadina e offrirà diverse attività volte a favorire il benessere psicofisico dei partecipanti. L'appuntamento è previsto per il prossimo weekend e sarà aperto a chi desidera dedicare del tempo a se stesso attraverso sessioni di ascolto e pratiche di rilassamento.

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Milano, 8 maggio 2026 – Desiderate trascorrere un intero weekend tra benessere psicofisico e al riequilibrio energetico? Il 9 e 10 maggio – dalle 10 alle 19 – gli spazi della Fonderia Napoleonica a Milano, un’antica fonderia di inizio Ottocento carica di fascino e storia, ospiteranno ‘Chakrasoul. Leggi la tua energia’. L’evento, alla sua prima edizione con la direzione del Soul Contact Center e il patrocinio del Comitato Tecnico Scientifico delle DBN della Regione Lombardia, nasce per creare connessioni autentiche tra professionisti delle discipline bionaturali e pubblico, offrendo un’esperienza immersiva e multisensoriale. Approfondimento e dimostrazioni pratiche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ChakraSoul, a Milano un weekend per ascoltarsi e ritrovare benessere: quando e dove Notizie correlate Pilates a Varese: masterclass per ritrovare postura e benessereVarese Corsi organizza una masterclass di Pilates per sabato 16 maggio 2026, un appuntamento mirato a promuovere il benessere fisico e mentale... Bassano, 4 appuntamenti gratuiti per ritrovare il benessere fisicoL’amministrazione comunale di Bassano del Grappa organizza per aprile 2026 un percorso di quattro incontri focalizzati sulla salute psicofisica e...