Bassano 4 appuntamenti gratuiti per ritrovare il benessere fisico

A Bassano del Grappa, l’amministrazione comunale ha programmato per aprile 2026 un ciclo di quattro incontri gratuiti dedicati al benessere fisico, alla salute psicofisica e alla socialità. La serie di appuntamenti è organizzata dall’Assessorato alla Famiglia in collaborazione con il Centro per le Relazioni e le Famiglie, che si occupa di coordinare le attività. Gli incontri sono aperti a tutti e si svolgeranno in diverse date nel mese.

L’amministrazione comunale di Bassano del Grappa organizza per aprile 2026 un percorso di quattro incontri focalizzati sulla salute psicofisica e l’interazione sociale, coordinato dall’Assessorato alla Famiglia tramite il Centro per le Relazioni e le Famiglie. Il programma, denominato Uno spazio in.connessione, mette a disposizione dei residenti l’expertise di figure professionali specializzate per promuovere la cura di sé. Gli appuntamenti sono gratuiti, sebbene sia richiesta l’iscrizione obbligatoria via sito web o contattando direttamente l’ufficio comunale competente. Un calendario tra consapevolezza e mobilità attiva. Venerdì 10 aprile l’iniziativa prenderà il via nella sala di quartiere Margnan, situata in via Beato d’Aviano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bassano, 4 appuntamenti gratuiti per ritrovare il benessere fisico I 5 pilastri per ritrovare il benessere e costruire longevitàParte dall’epigenetica il metodo sviluppato da Acquaviva per spegnere lo stress e costruire longevità. Fitness e piacere: perché il benessere fisico è (anche) sessualeTi è mai capitato di sentirti più sicura o più “centrata” dopo una corsa, una lezione di danza o un allenamento in palestra? Non è solo una... Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; A Bassano un mese di incontri dedicati al benessere e alle relazioni: quattro appuntamenti per tutta la comunità; Cosa fare nel lungo weekend fino a Pasquetta a Vicenza e provincia; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end. BASSANO (VI). RISCHIA DI MORIRE SOFFOCATA, ANZIANA SALVATA AL FAST FOOD L’anziana di 80 anni stava cenando insieme ai familiari quando un boccino della piadina al pollo che stava mangiando le ha ostruito le vie respiratorie provocandone un - facebook.com facebook