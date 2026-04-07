Bassano 4 appuntamenti gratuiti per ritrovare il benessere fisico

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bassano del Grappa, l’amministrazione comunale ha programmato per aprile 2026 un ciclo di quattro incontri gratuiti dedicati al benessere fisico, alla salute psicofisica e alla socialità. La serie di appuntamenti è organizzata dall’Assessorato alla Famiglia in collaborazione con il Centro per le Relazioni e le Famiglie, che si occupa di coordinare le attività. Gli incontri sono aperti a tutti e si svolgeranno in diverse date nel mese.

L’amministrazione comunale di Bassano del Grappa organizza per aprile 2026 un percorso di quattro incontri focalizzati sulla salute psicofisica e l’interazione sociale, coordinato dall’Assessorato alla Famiglia tramite il Centro per le Relazioni e le Famiglie. Il programma, denominato Uno spazio in.connessione, mette a disposizione dei residenti l’expertise di figure professionali specializzate per promuovere la cura di sé. Gli appuntamenti sono gratuiti, sebbene sia richiesta l’iscrizione obbligatoria via sito web o contattando direttamente l’ufficio comunale competente. Un calendario tra consapevolezza e mobilità attiva. Venerdì 10 aprile l’iniziativa prenderà il via nella sala di quartiere Margnan, situata in via Beato d’Aviano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

bassano 4 appuntamenti gratuiti per ritrovare il benessere fisico
© Ameve.eu - Bassano, 4 appuntamenti gratuiti per ritrovare il benessere fisico

I 5 pilastri per ritrovare il benessere e costruire longevitàParte dall’epigenetica il metodo sviluppato da Acquaviva per spegnere lo stress e costruire longevità.

Fitness e piacere: perché il benessere fisico è (anche) sessualeTi è mai capitato di sentirti più sicura o più “centrata” dopo una corsa, una lezione di danza o un allenamento in palestra? Non è solo una...

Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; A Bassano un mese di incontri dedicati al benessere e alle relazioni: quattro appuntamenti per tutta la comunità; Cosa fare nel lungo weekend fino a Pasquetta a Vicenza e provincia; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end.

Cerca tra news e video legati all’argomento.