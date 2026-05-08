A Cesena, una ciclista è deceduta dopo essere stata investita in piazza Spallicci. Il conducente del veicolo è stato arrestato e trovato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Durante gli esami medici, sono stati rilevati tracce di droga nel suo organismo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini, ma si sa che l’auto ha colpito la ciclista mentre transitava nella piazza.

? Punti chiave Come si è verificata la dinamica dello scontro in piazza Spallicci?. Cosa hanno scoperto i medici durante gli accertamenti sul conducente?. Perché l'arresto del sessantatreenne è avvenuto subito dopo l'incidente?. Quali aggravanti penali dovrà affrontare l'automobilista nel carcere di Forlì?.? In Breve Vittima Lin Yunlan di 56 anni con marito e figlia.. Conducente sessantatreenne residente a Cesena arrestato nel carcere di Forlì.. Scontro avvenuto martedì mattina poco prima delle ore 6:00 in piazza Spallicci.. Accusa di omicidio stradale aggravato per positivo ai test tossicologici.. Martedì mattina, poco prima delle 6:00, una Honda Jazz ha travolto e ucciso Lin Yunlan in piazza Spallicci a Cesena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena, ciclista uccisa in piazza: arrestato il conducente sotto droga

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