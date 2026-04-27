Napoli Piazza Bellini scambio di droga sotto gli occhi della polizia | arrestato

Nella serata di ieri, la polizia ha fermato un uomo di 31 anni in Piazza Bellini durante un normale controllo. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato e sequestrato una quantità di hashish e lo hanno arrestato per spaccio. L’uomo è stato portato in commissariato, dove si stanno svolgendo le procedure previste dalla legge. La zona è nota per essere frequentata da giovani e turisti, anche nelle ore serali.

Fermato in Piazza Bellini durante un controllo serale: la Polizia di Stato arresta un 31enne per spaccio di hashish. Nuovo arresto per droga nel cuore del centro storico di Napoli, dove nella serata di sabato la Polizia di Stato ha fermato un uomo sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti in Piazza Bellini, uno dei punti più frequentati della movida cittadina. A diffonderer la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Lo scambio notato dagli agenti. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare nei pressi della piazza, hanno notato un 31enne di origini gambiane che, in cambio di denaro, consegnava qualcosa a un altro soggetto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Piazza Bellini, scambio di droga sotto gli occhi della polizia: arrestato Notizie correlate Leggi anche: Divise sporche: 40 chili di droga spariti sotto gli occhi della Polizia Napoli, spaccio in piazza Bellini: arrestato 29enne irregolare con precedentiSorpreso durante una presunta cessione di droga in piazza Bellini: la Polizia arresta un 29enne e sequestra marijuana nascosta in una fioriera. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Napoli, sorpreso in piazza Bellini con la droga nascosta in una fioriera: arrestato 29enne. Napoli, terrore in piazza Bellini: spari dopo rissa tra giovaniMomenti di terrore questa notte a piazza Bellini, all'altezza di Port'Alba dove sono stati esplosi colpi di pistola. Indaga la polizia che ha recuperato alcuni bossoli a terra. Gli spari, da quanto ... napoli.repubblica.it Napoli, movida fuori controllo a piazza Bellini: Spari ad altezza d’uomo, donna ferita di striscioAbbiamo visto prima passare dei ragazzi su due scooter. Senza casco, armati. Sfrecciavano a tutta velocità. Dopo qualche minuto abbiamo sentito gli spari. Si è diffuso il terrore»: Giulio Pianese è il ... napoli.repubblica.it