Travolta e uccisa in bici | il conducente è risultato positivo ai test della droga

Un incidente in piazza Spallicci ha causato la morte di una donna di 56 anni, investita da un'auto poco prima delle 6 di martedì. Il conducente del veicolo, un uomo di 63 anni, è risultato positivo ai test antidroga. La vittima stava attraversando la strada in bicicletta al momento dell’incidente. La sua posizione si è aggravata a seguito dei risultati degli esami sul guidatore.

Si aggrava la posizione del 63enne cesenate che martedì mattina, poco prima delle 6, ha travolto e ucciso in piazza Spallicci la 56enne Lin Yunlan. La donna, cittadina di nazionalità cinese, stava percorrendo il tragitto in sella alla sua bicicletta quando è stata centrata in pieno dall'auto, una.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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