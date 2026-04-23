La città celebra San Marco | torna il bòcolo della Croce Rossa

Il 25 aprile, in occasione della festa di San Marco, si rinnova in città la tradizione del “bòcolo”, il bocciolo di rosa rossa che rappresenta un gesto di affetto. La celebrazione coinvolge le due città, Venezia e Pordenone, dove il simbolo torna a essere donato durante le manifestazioni di questa giornata. La tradizione del dono del “bòcolo” si ripete annualmente, mantenendo vivo il senso di condivisione tra i cittadini.

Il 25 aprile, giorno di San Marco, patrono di Venezia e Pordenone, torna anche quest’anno in città la tradizione del dono del “bòcolo”, il bocciolo di rosa rossa simbolo d’amore. Un’usanza veneziana che da circa dieci anni è stata adottata anche a Pordenone grazie all’impegno del Comitato Croce.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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