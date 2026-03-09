200 posti al Job Talent Day | candidati entro il 22 marzo
Il 28 marzo 2026, il parco divertimenti di Castel Romano ospiterà il Job Talent Day, un evento dedicato all’assunzione di oltre 200 persone. I candidati interessati devono presentare domanda entro il 22 marzo. Durante la giornata, saranno effettuate selezioni e colloqui per le posizioni disponibili, con l’obiettivo di inserire nuovi dipendenti nel team del parco.
Il 28 marzo 2026, il parco divertimenti di Castel Romano aprirà le porte a oltre duecento nuovi dipendenti in un evento denominato Job Talent Day. Questa iniziativa mira a coprire la domanda di personale per l’imminente stagione estiva, offrendo ruoli che spaziano dalla sicurezza all’intrattenimento artistico. Le candidature devono essere inviate entro il 22 marzo attraverso il portale ufficiale, con colloqui diretti previsti nel cuore del complesso ricreativo. La scelta di concentrare le selezioni in una giornata specifica riflette la necessità di rispondere rapidamente alla prevista affluenza di visitatori. Non si tratta solo di riempire posti vacanti, ma di costruire una squadra coesa pronta per i picchi di frequentazione estivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
