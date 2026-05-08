Certificati Cpr La Pigna | Competenza del pronto soccorso Ausl | Ma in certi casi servono approfondimenti
Nuove discussioni sui certificati richiesti ai Centri di permanenza per i rimpatri coinvolgono il settore sanitario. La Pigna, un centro di pronto soccorso, afferma che la competenza si limita a certificare le condizioni di salute, mentre l’Ausl sottolinea che in alcuni casi sono necessari approfondimenti più approfonditi. Nel frattempo, si attendono sviluppi giudiziari che riguardano otto medici di un ospedale locale, indagati per falso ideologico, con tre di loro attualmente interdettati dall’esercizio della professione.
Si torna a discutere di certificati per i Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). In attesa di evoluzioni sul fronte giudiziario, che oggi vede indagati otto medici del reparto di Malattie infettive dell'ospedale ravennate per falso ideologico, di cui tre interdetti dall'esercizio della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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