Certificati anti-Cpr no del Consiglio su indagine interna ad Ausl Pd | Sia garantita presunzione d' innocenza

Il Consiglio comunale di Ravenna ha respinto la richiesta della lista civica la Pigna di avviare un'indagine sul rilascio di certificati medici di inidoneità al trattenimento nei Cpr. La richiesta riguardava l’indagine della Procura sulle certificazioni emesse dal reparto di Malattie infettive dell’ospedale, con otto certificati coinvolti. Il Consiglio ha deciso di non procedere, mantenendo l’attenzione sulla presunzione di innocenza nei confronti delle persone coinvolte.

Non fa breccia nella maggioranza del Consiglio comunale di Ravenna la richiesta della lista civica la Pigna di avviare, in merito all'indagine della Procura sulle certificazioni mediche di inidoneità al trattenimento nei Cpr del reparto di Malattie infettive dell'ospedale (con un totale di otto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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