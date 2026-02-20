Tra settembre 2024 e gennaio 2026, 44 sui 64 richiedenti asilo esaminati presso il reparto di Malattie Infettive di Ravenna hanno ricevuto il diniego all’idoneità per il rimpatrio. La causa principale riguarda problemi di salute riscontrati durante le visite mediche, tra cui fragilità fisiche e infezioni non curabili. Questi certificati anti-rimpatrio impediscono la loro detenzione nei centri di espulsione e complicano le operazioni di rimpatrio. La questione si presenta critica, poiché molti irregolari rimangono in Italia senza possibilità di espulsione.

Ravenna, 20 febbraio 2026 – Tra il settembre 2024 e il gennaio 2026, dei 64 irregolari in attesa di espulsione passati al vaglio della necessaria vista medica al reparto delle Malattie Infettive, 44 (quasi il 69%) erano stati ritenuti non idonei a essere accompagnati in un cpr, centro di permanenza per il rimpatrio. Nello specifico, per 34 (53%) era stata certificata la non idoneità dopo la visita. Mentre 10 (quasi il 16%) si erano rifiutati di sottoporsi alla visita: di conseguenza il medico non aveva potuto emettere alcun certificato. Da ultimo per 20 irregolari (circa il 31%), il medico che li aveva visitati, aveva attestato che erano idonei a essere trasferiti in un cpr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Certificati anti-rimpatrio: su 64 visite per i Cpr in 44 casi è arrivato il no all’idoneità

