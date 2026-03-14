Studenti del Liceo ‘Sodo’ di Cerreto Sannita all’ONU di New York con il progetto Muner

Gli studenti del Liceo ‘Sodo’ di Cerreto Sannita hanno preso parte al progetto internazionale MUNER, una simulazione delle Nazioni Unite che si svolge a New York. L'iniziativa coinvolge studenti di diverse scuole provenienti da tutto il mondo e si concentra sulla rappresentazione diplomatica e sulla discussione di temi globali. La partecipazione si è svolta nel contesto di un evento che dura quattro minuti.

Tempo di lettura: 4 minuti Gli studenti del Liceo “Luigi Sodo” di Cerreto Sannita hanno partecipato al progetto internazionale MUNER – Model United Nations Experience Run, una simulazione diplomatica delle Nazioni Unite che ogni anno coinvolge studenti provenienti da scuole di tutto il mondo. A rappresentare l’istituto sannita sono stati gli studenti Rosaria Rivellini, Di Palma Paolo Flavio, Alessio Benevento, Alfonso Mecchella, Agostino Leone, Mucci Lucrezia, Vaccarella Silvia, Velardi Benedetta, Bizzarro Maria Luisa e Giovanni Valente. Nel corso delle attività Alessio Benevento e Bizzarro Maria Luisa hanno ricevuto un attestato di menzione al merito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Studenti del Liceo ‘Sodo’ di Cerreto Sannita all’ONU di New York con il progetto Muner Articoli correlati Cerreto Sannita, nasce il circolo del Partito DemocraticoÈ stato ufficialmente costituito il Circolo del Partito Democratico di Cerreto Sannita. Liceo Ferraris di Varese: studenti a lezione di sostenibilità con “M’illumino di meno” e il progetto Green School.Varese, il Liceo Ferraris si spegne per il futuro: una lezione di sostenibilità tra i banchi di scuola Lunedì 16 febbraio, il Liceo Scientifico... Tutto quello che riguarda Studenti del Liceo 'Sodo' di Cerreto... Discussioni sull' argomento L’esodo degli studenti . Aumentano le iscrizioni agli istituti superiori fuori dal territorio; Scienze umane nel disagio. In classe con le coperte di lana. «Gli hanno strappato una ciocca di capelli»: la reazione degli studenti del liceo Caravillani aggrediti da esponenti della comunità ebraicaAlta tensione al liceo artistico Caravillani di Roma dove giovedì mattina è intervenuta la polizia per una lite scoppiata al termine di un'assemblea studentesca in cui si è discusso della questione ... video.corriere.it Striscione di insulti verso gli studenti del liceo rivale, polemiche a BeneventoUno striscione discriminatorio è apparso all'esterno del Liceo Scientifico Rummo di Benevento: insulti rivolto verso i rivali del Liceo Giannone, sempre nel capoluogo sannita. Le offese nate per il ... fanpage.it Studenti del Liceo Frattini protagonisti al Festival della Fragilità 2026 con un’opera simbolica. #varesenews - facebook.com facebook