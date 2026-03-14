Cerreto Sannita | studenti del Sodo all’ONU a New York

Un gruppo di studenti del Liceo Luigi Sodo di Cerreto Sannita ha partecipato al progetto internazionale MUNER a New York. Tra loro c’è Giovanni Valente, che ha preso parte a discussioni su salute mentale e diritti umani. La delegazione ha rappresentato la scuola e affrontato temi di attualità in un contesto globale. L’evento si è svolto presso le Nazioni Unite.

Il Liceo Luigi Sodo di Cerreto Sannita ha inviato una delegazione al progetto internazionale MUNER a New York, dove studenti come Giovanni Valente hanno affrontato temi complessi legati alla salute mentale e ai diritti umani. La partecipazione ha portato a riconoscimenti specifici per Alessio Benevento e Maria Luisa Bizzarro, confermando il valore formativo dell’esperienza diplomatica simulata. L’iniziativa si inserisce in un contesto globale dove le giovani menti italiane vengono chiamate a rappresentare stati sovrani e discutere di crisi umanitarie reali, trasformando l’aula scolastica in un laboratorio di diplomazia attiva. Questa presenza non è solo un evento isolato, ma segna un punto di svolta nell’educazione civica del territorio sannita, dimostrando come la formazione superiore possa superare i confini geografici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cerreto Sannita: studenti del Sodo all’ONU a New York Articoli correlati Studenti del Liceo ‘Sodo’ di Cerreto Sannita all’ONU di New York con il progetto MunerTempo di lettura: 4 minutiGli studenti del Liceo “Luigi Sodo” di Cerreto Sannita hanno partecipato al progetto internazionale MUNER – Model United... Leggi anche: Cerreto Sannita, a fuoco un fienile: ignoti i motivi del rogo Approfondimenti e contenuti su Cerreto Sannita Temi più discussi: Cronaca - Sanità, FdI Sannio incontra la direzione ASL: focus su servizi territoriali e prevenzione; Nei piccoli comuni l’esistenza delle scuole non può dipendere dai numeri; Castelpoto, incontro dei sindaci per difendere le scuole nei piccoli comuni. Cerreto Sannita, il liceo ‘Luigi Sodo’ all’Onu con il progetto internazionale MUNERGli studenti del Liceo Luigi Sodo di Cerreto Sannita hanno partecipato al progetto internazionale MUNER – Model United Nations Experience Run, una simulazione diplomatica delle Nazioni Unite che ogn ... ntr24.tv Cerreto Sannita, 150 studenti a confronto con l'Arma nel segno della legalitàSi è svolta giovedì, a Cerreto Sannita, nell'ambito della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, una speciale manifestazione all'insegna della ... ilmattino.it A Cerreto Sannita (BN) la montagna prende vita. Questa è La Leonessa, una formazione rocciosa naturale che domina il panorama. Uno spettacolo che lascia senza fiato ogni volta che si alza lo sguardo. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #sannio - facebook.com facebook