Cerignola est | esplosione nei pressi del casello autostradale Nella notte

Nella notte si è verificata un’esplosione nei pressi del casello autostradale di Cerignola est. L’incidente ha attirato l’attenzione degli agenti e dei soccorritori intervenuti sul posto. La zona è stata temporaneamente isolata mentre si valutano le cause dell’accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui danni causati dall’esplosione. La polizia sta proseguendo le indagini.

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