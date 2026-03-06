Furgone in fiamme nei pressi del casello autostradale arrivano i Vigili del fuoco

Alle 9:30 di oggi, un furgone è stato avvolto dalle fiamme lungo l'autostrada A-14, nei pressi dell'uscita Valle del Rubicone, nel tratto di Savignano. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta rapidamente per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono arrivati anche agenti di polizia per gestire la viabilità e verificare eventuali danni.

Non si segnalano persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade per la gestione della viabilità