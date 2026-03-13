Camion si ribalta nei pressi del nuovo svincolo autostradale

Un camion si è ribaltato vicino al nuovo svincolo autostradale di Maddaloni, coinvolgendo un mezzo pesante. L’incidente si è verificato nelle vicinanze della nuova area di accesso alla strada statale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non si conoscono le cause dell’incidente né eventuali feriti. La dinamica resta da chiarire e le autorità stanno gestendo la situazione.

Incidente nei pressi del nuovo svincolo autostradale di Maddaloni con il coinvolgimento di un mezzo pesante. In seguito al sinistro un tir di grosse dimensioni si è ribaltato lungo la carreggiata. Sul posto il personale della vigilanza, i vigili del fuoco e un’automedica, intervenuta per prestare soccorso al malcapitato conducente. Ancora da chiarire le cause del sinistro, avvenuto dopo l’ora di pranzo di oggi, venerdì 13 marzo 2026. Al momento non sono state rese note le condizioni del camionista coinvolto nell’incidente. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Furgone in fiamme nei pressi del casello autostradale, arrivano i Vigili del fuoco Leggi anche: Paura nei pressi del centro commerciale: auto finisce contro guardrail e si ribalta SCHIANTO IN AUTOSTRADA CONTRO UN CAMION, MUORE A 48 ANNI | 21/10/2025 Tutti gli aggiornamenti su Camion si ribalta nei pressi del nuovo... Temi più discussi: Camion si ribalta nel parco ferroviario di Terralba: tranciata linea aerea; Tir si ribalta nel campo: morti quattromila polli; Camion militare si ribalta vicino ai binari: tre soldati feriti, uno in codice rosso; Camion si ribalta in autostrada, code tra Bolzaneto e Genova ovest. MADDALONI - Camion si ribalta all'ingresso del nuovo casello dell'autostradaMaddaloni, venerdì 13 marzo – ore 14:51 Un incidente si è verificato pochi minuti fa nei pressi dell’ingresso del nuovo casello autostradale di Maddaloni, recentemente inaugurato dal ministro Matteo S ... casertafocus.net Camion si ribalta nei pressi del nuovo svincolo autostradaleIncidente nei pressi del nuovo svincolo autostradale di Maddaloni con il coinvolgimento di un mezzo pesante. In seguito al sinistro un tir di grosse dimensioni si è ribaltato lungo la carreggiata. casertanews.it Camion con rifiuti abbandonato tra Salerno e Pontecagnano, istituzioni al lavoro per lo smaltimento - facebook.com facebook Pallet, nuova legge interscambio: confronto al Senato dlvr.it/TRQpTF #CAMION #Prodotto #pallet #interscambio x.com