Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi. Dopo l’impatto, il conducente di un’auto ha abbandonato la vettura e ha investito un uomo che cercava di bloccarlo. L’automobilista ha trascinato la vittima per alcuni metri prima di allontanarsi dal luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare il responsabile, ancora irreperibile.

Zelo Buon Persico (Lodi), 11 aprile 2026 Fugge dopo l’incidente e i nveste l’uomo che tenta di fermarlo.Paura tra Paullo e Zelo Buon Persico dove è rimasto ferito un 58enne. Ora si dà la caccia al conducente con patente revocata. L’incidente e la fuga. L'incidente con fuga e aggressione è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra i territori di Paullo e Zelo Buon Persico, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere stato investito e trascinato per diversi metri. Secondo quanto riferito dal conducente di un furgone, rimasto infortunato a seguito dell’accaduto, lo scontro ha avuto origine nel territorio comunale di Paullo. Un’Alfa Romeo Stelvio avrebbe urtato il suo automezzo e nonostante l’impatto, i l conducente dell’auto non si sarebbe fermato per prestare soccorso o scambiare i dati, dandosi invece alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fugge dopo l’incidente, investe e trascina l’uomo che tenta di fermarlo. Caccia al pirata

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