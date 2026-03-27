Un uomo si è recato in questura con ferite sanguinanti al volto dopo essere stato coinvolto in una rapina avvenuta nel pomeriggio di ieri in piazza San Rocco a Como. La vittima aveva tentato di recuperare il proprio bancomat quando è stata aggredita e colpita con un bastone, subendo un colpo al volto. La fuga dell’aggressore è durata poche ore.

Un’aggressione in pieno giorno, con una vittima ferita al volto e una fuga durata poche ore. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in piazza San Rocco a Como, dove un uomo è stato derubato e colpito mentre cercava di recuperare il proprio bancomat. Nel primo pomeriggio un 39enne originario del Burundi si è presentato in questura con il viso sanguinante, raccontando di essere stato aggredito poco prima. Secondo quanto riferito, l’uomo si trovava in piazza San Rocco quando un 30enne somalo, persona che già conosceva, gli ha strappato dalle mani la carta bancomat. La vittima ha tentato di inseguirlo, ma durante la fuga è stata raggiunta e colpita al volto con un pezzo di legno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Si presenta in questura sanguinante dopo una rapina finita con una bastonata in faccia

Articoli correlati

Donnarumma è una furia dopo la partita del Manchester City: faccia a faccia con Luke O’NienIl portiere del Manchester City, al termine della partita con il Sunderland, si è scagliato contro Luke O'Nien.

Spara in faccia al padre con una balestra e fugge: arrestato dopo una caccia all’uomo in USADopo una lite Chase Fleming ha sparato in faccia al padre con una balestra poi si è dato alla fuga: l'uomo è stato infine arrestato, la vittima è...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Si presenta in questura sanguinante...

Temi più discussi: Va in questura e denuncia il compagno, lui arriva lì e aggredisce i poliziotti; Venezia, si presenta in Questura mentre l’ex denuncia: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale; INSIEME, PER LA SICUREZZA: I CONSIGLI DELLA POLIZIA PER DIFENDERSI DA TRUFFE E RAGGIRI. INCONTRO NELLA CHIESA S. ANNA DI CALTAGIRONE - Questura di Catania | Polizia di Stato; Asti, il questore emette tre avvisi orali verso soggetti pericolosi, due sono minori.

Non vuole stare lontano dalla famiglia a Natale: albanese espulso, rientra a Pesaro e si presenta in Questura per farsi arrestareIl 36enne non si è nascosto nè sottratto alla giustizia, si è andato spontaneamente a costituire in Questura a Pesaro con un obiettivo chiaro. La famiglia e la moglie italiana vivono in provincia di ... corriereadriatico.it

Il nuovo questore Minucci si presenta: La passione per la Polizia? Nata da un telefilm americanoEntrata nella Pubblica Sicurezza il 2 dicembre 1986, ha diretto uffici alle Questure di Torino («Subito un incarico tosto al commissariato Barriera di Milano, quartiere noto per il traffico di ... lastampa.it

La vittoria presenta il conto alle opposizioni È stato detto che bisogna avere caos dentro per generare una stella danzante È un’immagine che descrive bene l’Italia di questi giorni Il tentativo di Meloni e accoliti di assoggettare anche il potere giudiziario Emilia x.com

Il fondo inglese, già azionista di maggioranza, presenta una manifestazione di interesse sul colosso italiano del pharma. Il titolo riammesso alle negoziazioni poco dopo le 14. Offerta condizionata a due diligence, reperimento delle risorse finanziarie e identific - facebook.com facebook