Si sente male in casa dipendente comunale salvato dalla polizia locale

Un malore improvviso nella sua abitazione, ai Colli, e l’intervento tempestivo della polizia locale che si rivela decisivo. Un dipendente del Comune di Pescara è stato soccorso e salvato questa mattina dopo che i colleghi, non vedendolo arrivare in ufficio e non riuscendo a contattarlo al telefono, hanno lanciato l’allarme. L’assenza dell’uomo, 67 anni, ha subito destato preoccupazione. Dopo ripetute chiamate rimaste senza risposta, i colleghi si sono rivolti alla polizia locale segnalando la situazione e chiedendo un intervento immediato per verificare le condizioni del dipendente di Palazzo di città.🔗 Leggi su Ilpescara.it

