Don Cosimo Schena prete e psicologo | Ero fidanzato e sognavo di diventare padre poi la vocazione

Don Cosimo Schena, prete e psicologo di 46 anni, è attualmente il religioso italiano più seguito sui social network. In un’intervista a Fanpage.it, ha raccontato di aver studiato ingegneria e di aver sognato di diventare padre, prima di decidere di entrare in seminario. Ricorda di aver lasciato la fidanzata, che pensava fosse stato influenzato da un lavaggio del cervello.

Intervista a Don Cosimo Schena, a 46 anni è il prete italiano più seguito sui social. Su Fanpage.it racconta la sua storia da quando studiava ingegneria e sognava di diventare padre a quando lasciò la fidanzata per il sacerdozio: "Pensava mi avessero fatto il lavaggio del cervello". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Chi è Don Cosimo Schena, il prete più amato del webDon Cosimo Schena è uno dei volti che si è ritagliato uno spazio importante sul web dove è seguito da un ampio numero di followers. Giovani, fede e social media: serata di confronto con il "prete 3.0" don Cosimo SchenaProseguono gli incontri del progetto “Creare Ponti” promosso dalla Commissione cultura del vicariato del Rabbi e rivolto in particolare ai giovani. Contenuti e approfondimenti su Don Cosimo Schena Temi più discussi: Giovani, fede e social media: serata di confronto con il prete 3.0 don Cosimo Schena; TEDx Colle Val d’Elsa 2026, tra gli speaker anche Don Cosimo Schena; Dal futuro da ingegnere al sacerdozio: la storia di Don Cosimo Schena emoziona il TEDx; Suora o pornodiva? Don Cosimo Schena commenta il caso del nuovo singolo di Annalisa. Il prete-influencer don Cosimo Schena domani a Santa CaterinaDon Cosimo Schena (foto), il prete-influecer, sarà al santuario di Santa Caterina da Siena domani per la sua rubrica I Santuari, in onda su Rai Due alle 11.55. Parroco nella diocesi di Brindisi, 44 ... lanazione.it Don Cosimo Schena conquista il TEDx: il prete influencer che parla alla vita reale.Tra i momenti più intensi della recente edizione di TEDxColleDiValdElsa c’è stato l’intervento di Don Cosimo Schena, sacerdote e psicologo conosciuto sui social come il prete più seguito d’Italia. Il ... radiosienatv.it "I simboli religiosi meritano rispetto": il "monito" di don Cosimo Schena contro la nuova canzone di Annalisa. Sta facendo discutere la nuova canzone della cantante Annalisa, finita al centro del dibattito sui social e nei media per alcune immagini e riferimenti re facebook