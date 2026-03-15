Centri estivi gestione affidata a Kiklos

A Bellaria Igea Marina, i centri estivi comunali sono stati affidati alla gestione di Kiklos, che si occuperà delle strutture anche nei prossimi anni. La decisione riguarda la cura delle attività e l'organizzazione dei servizi durante il periodo estivo, garantendo continuità e stabilità. La nuova gestione è stata comunicata ufficialmente, assicurando il proseguimento delle iniziative dedicate ai giovani del territorio.

I centri estivi comunali di Bellaria Igea Marina guardano al futuro con una gestione già definita per i prossimi anni. L’amministrazione ha infatti avviato un percorso di co-progettazione con l’associazione Kiklos, in partenariato con Quasi primi, per l’organizzazione e la gestione delle attività estive dedicate a bambini e ragazzi fino al 2028. La scelta arriva al termine di una procedura pubblica e si inserisce nella linea seguita dal Comune negli ultimi anni, sempre più orientata alla collaborazione con gli enti del terzo settore per i servizi rivolti alla comunità. "Parliamo di un percorso che dà continuità a un rapporto costruito negli anni con un partner importante come Kiklos – spiega l’assessore al Benessere giovanile Francesco Grassi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi, gestione affidata a Kiklos Articoli correlati Centri estivi 2026, iscrizioni al via: ecco come fareIl Comune di Udine sta per avviare le procedure di iscrizione ai centri ricreativi estivi 2026, con importanti novità che rafforzano l'offerta... Centri estivi 2026: dal 22 giugno al 11 settembreLa Segreteria di Stato per l’Istruzione ha reso pubbliche le modalità operative dei centri estivi destinati al 2026, fissando l’avvio delle attività... Approfondimenti e contenuti su Centri estivi Temi più discussi: Centri estivi, gestione affidata a Kiklos; Asilo e centri estivi, l'assessora Valeria Targa: Tutti i progetti confermati; Centri estivi a Villasanta: bando per la concessione triennale dei locali scolastici; Diamante, interrogazione della minoranza sulla gestione del Teatro dei Ruderi di Cirella. Centri estivi, gestione affidata a KiklosI centri estivi comunali di Bellaria Igea Marina guardano al futuro con una gestione già definita per i prossimi ... msn.com Centri estivi 2025, bando per partecipare alla gestionePresso il Comune di Predappio sono aperte le domande per partecipare alla gestione dei centri estivi 2025, domande che devono arrivare entro e non oltre il prossimo 22 aprile all’indirizzo pec ... ilrestodelcarlino.it VOUCHER CENTRI ESTIVI: DOMANDE DAL 17/3 Dalle ore 10 del 17 marzo sarà possibile richiedere il contributo (erogato sotto forma di voucher), che contribuirà all’abbattimento delle tariffe dei Centri Estivi Comunali Aias e/o i Centri Estivi accreditati. facebook Consiglio: unanimità su Intelligenza artificiale, Centri estivi, Reddito di studio. consregsardegna.it/consiglio-unan… #consiglioregionalesardegna x.com