Cena-evento dedicato ai vini con ospite lo chef Fabio La Montagna

Venerdì 8 maggio si terrà una cena-evento dedicata ai vini presso L’Amo Racconti di Mare e Marinai. L’appuntamento vedrà come ospite lo chef Fabio La Montagna, che sarà protagonista di una serata incentrata sulla narrazione di storie legate a incontri casuali, proposte inattese e destini che si incrociano. L’evento si svolgerà in un’atmosfera informale, con momenti dedicati alla scoperta di vini e racconti legati al mondo enogastronomico.

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Un appuntamento, venerdì 8 maggio a L’Amo Racconti di Mare e Marinai, in cui sarà raccontata una storia che parla di incontri casuali, di proposte inaspettate e di destini che decidono di intrecciarsi. Ma soprattutto,di una svolta radicale e coraggiosa, quella di una giovane viticoltrice.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Campania Stories 2026, la Reggia di Caserta apre l’evento dedicato ai vini campaniL’evento è organizzato da Miriade & Partners con le cantine partecipanti, con il sostegno della Regione Campania, in partnership con AIS Campania e... Mercato coperto, sold out la cena con lo chef Andrea MainardiUn evento speciale vedrà protagonista lo chef showman Andrea Mainardi, al centro di una cena a quattro mani insieme al cuoco Giuseppe Fummi Oggi,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Predisposto il programma degli eventi nei Musei Civici di Cagliari per maggio 2026; Nulla è per caso! a L’Amo Racconti di Mare l’evento a quattro mani dedicato ai vini di Teresa Mincione; Cosa fare a Roma a maggio: eventi e appuntamenti in calendario; Doglio Spring Vibes: spettacoli, eventi e gusto. Il programma completo dal 28 marzo al 10 maggio. L'Associazione, finanzia direttamente gli eventi musicali che allieteranno la "Cena in Rosa" e animeranno il centro storico in occasione della partenza della 14ª tappa. #confcommerciovda - facebook.com facebook Calipso jazz country gospel, cena spettacolo al Salotto Belvedere di Bracciano ift.tt/aUuG16V x.com