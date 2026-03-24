Mercato coperto sold out la cena con lo chef Andrea Mainardi

Un evento speciale vedrà protagonista lo chef showman Andrea Mainardi, al centro di una cena a quattro mani insieme al cuoco Giuseppe Fummi Oggi, martedì 24 marzo, al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza è in programma un evento speciale che vedrà protagonista lo chef showman Andrea Mainardi, al centro di una cena a quattro mani insieme al cuoco del Mercato Coperto Giuseppe Fummi. Una vera e propria esperienza immersiva comprensiva di showcooking live, dove gli ospiti potranno interagire direttamente con lo chef. Il menù della serata, che è sold out, è un omaggio ragionato alle aziende agricole di Campagna Amica.... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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