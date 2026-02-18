chi vince il referendum sondaggi i numeri sono clamorosi

A poco più di un mese dal referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, il fronte del sì risulta in vantaggio di quasi cinque punti rispetto al no. I dati emergono da una rilevazione dell’ Istituto Only Numbers, diretto da Alessandra Ghisleri, realizzata per la trasmissione Porta a Porta. Sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia Affluenza stimata e quota di indecisi. Secondo il sondaggio, il 40,3% degli intervistati dichiara che si recherà alle urne per il referendum confermativo. Il 16,8% afferma invece che non voterà. Resta rilevante la percentuale di indecisi, pari al 42,9%, un valore che potrebbe incidere in modo significativo sull’esito complessivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

