Catanzaro fermato irregolare con 11 condanne e 12 identità diverse

A Catanzaro, un uomo è stato fermato mentre era irregolare sul territorio. Durante le verifiche, sono emerse 12 identità diverse utilizzate nel corso degli anni. L’indagine ha inoltre rilevato che l’uomo ha accumulato 11 condanne definitive per vari reati, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. La scoperta delle molteplici identità e delle condanne ha portato all’arresto e al procedimento giudiziario.

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? Punti chiave Come ha fatto a nascondere 12 identità diverse per anni?. Quali reati hanno portato all'accumulo di 11 condanne definitive?. Perché la richiesta di asilo è considerata un tentativo di fuga?. Come faranno le autorità a ricostruire il vero profilo criminale?.? In Breve Soggetto ha utilizzato 12 identità diverse per eludere i controlli in varie zone d'Italia.. L'uomo è stato trasferito presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari.. L'operazione è stata coordinata dai Carabinieri della Stazione di Belcastro e dalla Compagnia Sellia Marina.. La richiesta di asilo è stata presentata per ritardare l'applicazione del Decreto Legislativo 1422015.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro, fermato irregolare con 11 condanne e 12 identità diverse Notizie correlate Dodici identità diverse e 11 condanne definitive: il provvedimento del Questore di Catanzaro verso un cittadino stranieroNell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, il Questore di Catanzaro , a seguito di un servizio di controllo... Carta d'identità a Roma: open day sabato 11 e domenica 12 aprileSabato 11 e domenica 12 aprile tornano gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sicurezza a Catanzaro, fermato straniero irregolare con undici condanne definitive e dodici diverse identità; Molesta passanti nel centro di Catanzaro, portato in Cpr a Bari; Criticità Casa della Salute Chiaravalle, Alecci: Asp rappresenta una situazione non reale; Fermato l’immigrato che terrorizzava le donne: stop al caso finito su Rete4. Straniero con 11 condanne in giudicato e 12 alias sottoposto a trattenimentoUn cittadino straniero irregolare in Italia è stato fermato dalla polizia e dai carabinieri per un provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Catanzaro nel Cpr di Bari. (ANSA) ... ansa.it Catanzaro, straniero irregolare trasferito nel Cpr di Bari fotoIl provvedimento del Questore dopo un controllo dei Carabinieri di Belcastro. L’uomo aveva fornito 12 identità diverse ed era gravato da numerosi precedenti. catanzaroinforma.it SERIE B | Bari, la notte più lunga: tutto in 90 minuti, a Catanzaro Longo si affida a Moncini e Rao in attacco #bari #catanzaro #sport facebook #GdiF #Catanzaro: contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici nocivi alla salute. Sequestrati oltre 40.000 confezioni contenenti il “Lilial”, sostanza cancerogena. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere x.com