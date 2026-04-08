Carta d' identità a Roma | open day sabato 11 e domenica 12 aprile

Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 aprile si terranno gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica. Durante queste giornate, le sedi anagrafiche degli ex Pit nel Centro, di via Petroselli e dei municipi III, V, VI, VII, VIII e XI saranno aperte al pubblico per il rilascio o il rinnovo della carta. Questa iniziativa coinvolge diverse strutture distribuite in tutta la città.

Sabato 11 e domenica 12 aprile tornano gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica. Nel weekend saranno aperti al pubblico le sedi anagrafiche degli ex Pit del Centro, del punto di rilascio di via Petroselli e dei municipi III, V, VI, VII, VIII e XI. Per ottenere il nuovo documento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Carta d’identità elettronica: open day l’11 e 12 aprile, ecco sedi e orariNuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica (CIE), in programma sabato 11 e domenica 12 aprile.

Carta d'identità a Roma: open day sabato 7 e domenica 8 marzoNel prossimo fine settimana gli sportelli anagrafici di alcuni municipi resteranno aperti anche la domenica.

The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic

Temi più discussi: Sito Istituzionale | CIE: misure per accelerare il rilascio; Aperture straordinarie e open day degli sportelli demografici per sostituire le vecchie carte d’identità con la CIE; Carta d’identità elettronica, Roma corre ai ripari: Priorità ai cittadini senza passaporto; Prenotano per i certificati ma vogliono le carte di identità: sportelli presi d'assalto nel municipio V.

Carta d’identità elettronica: open day l’11 e 12 aprile, ecco sedi e orariNuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica (CIE), in programma sabato 11 e domenica 12 aprile. L’iniziativa prevede ... funweek.it

Carta d’identità elettronica a Legnano, 4.356 residenti hanno ancora il documento cartaceoDal 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida. A Legnano sono previste aperture straordinarie dell’Anagrafe per agevolare il passaggio alla Carta d’identità elettronica ... legnanonews.com

RE-CALL Emergenza frane Corridoio Adriatico: Puglia isolata mentre i lavori promessi restano sulla carta Scopri i dettagli https://www.lattacco.it/it/cronaca/20-la-bianca/51087-emergenza-frane-sul-corridoio-adriatico-puglia-isolata-mentre-i-lavori-prome - facebook.com facebook

Trump s'è incartato. La carta Hegseth per dichiarare vittoria, la carta Vance per contenere i danni (di L. Santucci) x.com