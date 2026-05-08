Il Questore di Catanzaro ha emesso un provvedimento nei confronti di un cittadino straniero, che si trovava sotto osservazione per questioni legate all’immigrazione irregolare. L’azione si inserisce in un’operazione più ampia di controllo e monitoraggio, che ha portato all’identificazione di dodici diverse identità utilizzate dall’individuo nel tempo. L’uomo è stato condannato definitivamente in undici casi, portando all’adozione di un provvedimento di allontanamento.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, il Questore di Catanzaro, a seguito di un servizio di controllo del territorio svolto dal Comando Stazione Carabinieri di Belcastro, ha emesso un provvedimento di trattenimento di un cittadino straniero risultato in posizione irregolare sul territorio dello Stato. Considerata la concreta pericolosità sociale del soggetto e il rischio di sottrazione ai provvedimenti dell’Autorità, è stato disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari, dove l’uomo resterà in attesa della decisione relativa alla richiesta di asilo. L’uomo era gravato da diversi precedenti penali, destinatario di 11 condanne passate in giudicato, oltre a numerosi controlli e arresti eseguiti negli anni in diverse località del territorio nazionale.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dodici identità diverse e 11 condanne definitive: il provvedimento del Questore di Catanzaro verso un cittadino straniero

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