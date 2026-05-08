Catanzaro-Bari diretta | inizia il match Classifica live

Da quotidianodipuglia.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il match tra Catanzaro e Bari, con le due squadre che scendono sul campo per i 90 minuti di gioco. I biancorossi di Moreno Longo devono ottenere almeno un pareggio per assicurarsi i playout, mentre una vittoria potrebbe permettere loro di puntare a una salvezza diretta. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione, con la classifica che si aggiorna in tempo reale.

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Catanzaro-Bari, tutto in 90': i biancorossi di Moreno Longo devono pareggiare per essere sicuri di fare i playout, mentre con una vittoria potrebbero anche sperare di salvarsi direttamente. In caso di ko c'è la possibilità di retrocessione. Tante le combinazioni, tutto in 90'. Nella diretta in fondo: i calcoli, la classifica aggiornata e la diretta del match. Catanzaro-Bari diretta 7' Il Bari cerca di fare costruzione dal basso, senza frenesia. 5' Bari e Catanzaro si studiano. Fin qui un corner per i calabresi e poco altro. 2' Primo aggiornamento dagli altri campi: l'Empoli è in vantaggio a Monza. 1' Inizia la partita! 20.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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