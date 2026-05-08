Catanzaro-Bari diretta | la partita in tempo reale e gli aggiornamenti dagli altri campi Classifica live

Alle ore 15 si gioca la partita tra Catanzaro e Bari, con la sfida che si svolge in 90 minuti. I biancorossi di Moreno Longo devono ottenere almeno un pareggio per assicurarsi la partecipazione ai playout, mentre una vittoria potrebbe permettere loro di evitare i play-out e puntare alla salvezza diretta. Durante la giornata sono stati aggiornati anche i risultati delle altre gare e la classifica live del campionato.

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Catanzaro-Bari, tutto in 90': i biancorossi di Moreno Longo devono pareggiare per essere sicuri di fare i playout, mentre con una vittoria potrebbero anche sperare di salvarsi direttamente. In caso di ko c'è la possibilità di retrocessione. Tante le combinazioni, tutto in 90'. Nella diretta in fondo: i calcoli, la classifica aggiornata e la diretta del match. Catanzaro-Bari diretta 19.40 Le formazioni ufficiali: CATANZARO (3-4-2-1): Marietta, Brighenti, Bashi, Verrengia, Buglio, Pompetti, Esteves G., D’Alessandro, Oudin, Rispoli, Koffi. All. Aquilani. BARI (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo; Esteves, Maggiore, Pagano, Dorval; Rao, Moncini.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Catanzaro-Bari diretta: la partita in tempo reale e gli aggiornamenti dagli altri campi. Classifica live Notizie correlate Virtus Bologna-Barcellona: diretta live e aggiornamenti in tempo realeQuesto spazio sintetizza le pratiche legate al copyright delle immagini, alle politiche di privacy e ai riferimenti legali che accompagnano l’uso del... LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Catanzaro - Bari in Diretta Streaming | DAZN IT; Catanzaro-Bari 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; SSC Bari, un punto per i playout e due combinazioni per la salvezza diretta: gli scenari; Bari, basta un punto per i playout. Salvezza diretta? Possibile solo con due combinazioni. Catanzaro, ultima tappa prima dei playoff: al Ceravolo arriva il Bari – PROBABILI FORMAZIONILa squadra di Aquilani vuole chiudere bene davanti ai propri tifosi prima della sfida secca del 12 maggio. Iemmello non convocato ... corrieredellacalabria.it Catanzaro-Bari: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Catanzaro-Bari di Venerdì 8 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Ultima di campionato in Serie B: Bari in campo a Catanzaro per 90 minuti che potrebbero essere decisivi - facebook.com facebook #LNPB #SerieBKT // 38a gior. Catanzaro-Bari : 26 i biancorossi convocati m.sscalciobari.it/it/news/7150-l… sscalciobari.it/it/news/7150-l… x.com