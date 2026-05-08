Catanzaro-Bari 2-3 | le pagelle dei biancorossi

Nell’ultima giornata della stagione regolare, il Bari ha vinto sul campo del Catanzaro con un punteggio di 3-2. La partita si è conclusa con il successo degli ospiti, che hanno ottenuto così il piazzamento nei playout contro il Südtirol. La sfida si è disputata allo stadio Ceravolo, con entrambe le squadre che hanno mostrato determinazione nel corso dei novanta minuti.

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Nell’ultima giornata della regular season il Bari espugna il Ceravolo battendo 3-2 il Catanzaro e conquista l’accesso ai playout contro il Südtirol. Dopo l’iniziale vantaggio calabrese firmato Verrengia, i biancorossi reagiscono con Moncini e con la doppietta di Piscopo. Nel recupero il rigore.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Monza-Bari 2-0: le pagelle dei biancorossiIl Bari esce sconfitto dall’U Power Stadium al termine di una partita in cui resiste per un tempo, ma cede nella ripresa sotto i colpi di un Monza... Leggi anche: Padova-Bari 1-1: le pagelle dei biancorossi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pronostico Catanzaro-Bari analisi, quote e consigli; Catanzaro-Bari 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; US Catanzaro: venerdì sera contro un Bari disperato; Catanzaro, ultima tappa prima dei playoff: al Ceravolo arriva il Bari - PROBABILI FORMAZIONI. Colpo esterno del Bari a Catanzaro! Ora testa ai playout contro il Sudtirol…Nell’ultima giornata del campionato di serie B, il Bari vince 3-2 a Catanzaro e compie il mezzo miracolo di arrivare ai playout. I biancorossi finalmente meritano un successo vitale grazie ... barinelpallone.it Catanzaro-Bari 2-3: biancorossi corsari al Ceravolo, la salvezza passa dai playout col SüdtirolLa squadra di Longo va sotto per il gol di Verrengia, poi la ribalta con Moncini e una doppietta di Piscopo, ma non basta per evitare lo spareggio con gli altoatesini ... baritoday.it Ecco la classifica finale della #SerieBKT Venezia e Frosinone le due squadre promosse in Serie A Retrocedono in C Pescara, Spezia e Reggiana Ai playout Südtirol-Bari Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia ai playoff, Monza e Palermo in ca x.com