Catanzaro-Bari 2-3 | le pagelle dei biancorossi
Nell’ultima giornata della stagione regolare, il Bari ha vinto sul campo del Catanzaro con un punteggio di 3-2. La partita si è conclusa con il successo degli ospiti, che hanno ottenuto così il piazzamento nei playout contro il Südtirol. La sfida si è disputata allo stadio Ceravolo, con entrambe le squadre che hanno mostrato determinazione nel corso dei novanta minuti.
Nell’ultima giornata della regular season il Bari espugna il Ceravolo battendo 3-2 il Catanzaro e conquista l’accesso ai playout contro il Südtirol. Dopo l’iniziale vantaggio calabrese firmato Verrengia, i biancorossi reagiscono con Moncini e con la doppietta di Piscopo. Nel recupero il rigore.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Serie B / risultati 38a Giornata Venerdì 8 maggio 2026 - 20.30 Avellino-Modena 1-0 44’ Missori (A) Catanzaro-Bari 2-3 12’ Verrengia (C), 23’ Moncini (B), 40’ Piscopo (B), 50’ Piscopo (B), 90’+7’ rigore Koffi (C) Cesena-Padova 3-4 2’ Di Maggio (P), 5’ Shpendi ( facebook
Ecco la classifica finale della #SerieBKT Venezia e Frosinone le due squadre promosse in Serie A Retrocedono in C Pescara, Spezia e Reggiana Ai playout Südtirol-Bari Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia ai playoff, Monza e Palermo in ca x.com