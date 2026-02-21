Padova-Bari 1-1 | le pagelle dei biancorossi

Il pareggio tra Padova e Bari, con un punteggio di 1-1, deriva dalla partita combattuta sul campo. I biancorossi hanno recuperato lo svantaggio, ma non sono riusciti a ottenere la vittoria che avrebbe avvicinato la squadra alla salvezza. La sfida ha mostrato le difficoltà di entrambe le formazioni nel trovare soluzioni offensive efficaci. La differenza tra le due squadre si è vista soprattutto nella fase finale del match. La classifica rimane invariata per entrambe.

È finita 1-1 la sfida salvezza tra Padova e Bari. I biancorossi hanno evitato la sconfitta dopo essere passati in svantaggio, ma di fatto hanno perso un'altra occasione per accorciare sulla zona salvezza che resta momentaneamente distante 4 punti. Cerofolini 7: Non può nulla sul gol del vantaggio di Di Mariano, ma tiene a galla i suoi con i soliti interventi decisivi. Cistana 5,5: Alterna buone letture difensive a sbavature evitabili. Quando può giocare d'anticipo si fa rispettare, ma a volte soffre gli uno contro uno. Odentahl 6: Parte con qualche incertezza, poi cresce alla distanza e riesce a contenere Bortolussi.