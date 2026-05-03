Romagnano batte Torrelaghese 2-3 | la salvezza passa dai playout

Nel match tra Romagnano e Torrelaghese, la squadra di casa ha vinto 3-2, con un assist decisivo che ha deciso la partita. Nonostante alcuni errori difensivi, il Romagnano è riuscito a portare a casa la vittoria. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha ottenuto i tre punti necessari per mantenere vive le speranze di restare in categoria, con i playout ancora da giocare.

? Cosa scoprirai Chi ha deciso le sorti della gara con l'assist decisivo?. Come ha fatto il Romagnano a vincere nonostante gli errori difensivi?. Perché il punteggio attuale non garantisce la salvezza matematica?. Quale strategia dovrà adottare la squadra per superare la Folgor Marlia?.? In Breve Maggiore e Berti segnano, Crovi chiude il 2-3 a Viareggio.. Della Pina assiste Maggiore e Berti durante la sfida allo stadio Dei Pini.. Romagnano ha ottenuto sei successi nelle ultime sette partite disputate.. Il playout contro la Folgor Marlia si giocherà con due vittorie su tre.. Il Romagnano conquista un successo fondamentale a Viareggio battendo la Torrelaghese per 2-3, mantenendo accesa la speranza di salvezza in vista del playout contro la Folgor Marlia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Romagnano batte Torrelaghese 2-3: la salvezza passa dai playout Notizie correlate Romagnano, missione salvezza: tre partite decisive per i playout? Cosa sapere Il Romagnano con 31 punti deve affrontare tre partite finali in Prima Categoria Toscana. Leggi anche: Il Bari batte l'Entella e vede i playout: ora basta un punto. E la salvezza diretta è possibile