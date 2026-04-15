Risanamento pronto il primo alloggio confiscato alla mafia per una famiglia delle baraccopoli

È stato completato il primo degli quattro appartamenti confiscati alla criminalità organizzata e destinati al risanamento urbano a Messina. L’alloggio, confiscato alla mafia, sarà assegnato a una famiglia proveniente dalle baraccopoli della città. Questo intervento fa parte di un progetto volto a riqualificare l’area e a offrire nuove opportunità alle famiglie che vivono in condizioni di disagio.

È pronto per essere assegnato a una famiglia proveniente dalle baraccopoli il primo dei quattro appartamenti confiscati alla criminalità organizzata e destinati al progetto di risanamento urbano a Messina. L’immobile, dopo il completamento degli interventi di ristrutturazione e adeguamento agli.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Beni confiscati alla mafia per famiglie delle baraccopoli, nuove assegnazioni e lavori in corsoProsegue a Messina il percorso di rigenerazione urbana e risanamento delle baraccopoli, con una novità di alto valore sociale: per la prima volta,... Crotone: il 7 marzo si riscatta un bene confiscato alla mafiaUn sabato di marzo a Crotone, precisamente il 7 marzo 2026, segnerà un momento di svolta nel quartiere del Lido San Leonardo.