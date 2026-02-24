Niente cani all’altare! | a Palermo il parroco spegne i matrimoni pet-friendly e fa esplodere le polemiche

Un parroco ha vietato i matrimoni pet-friendly, scatenando proteste tra coppie e amanti degli animali a Palermo. La decisione deriva dalla volontà di mantenere la sacralità delle cerimonie religiose, ritenuta incompatibile con la presenza di animali durante il rito. Alcuni sposi avevano già pianificato di portare i propri cani all’altare, ma ora si trovano a dover cambiare i loro progetti. La questione continua a dividere la comunità locale.

Una nuova direttiva liturgica sta facendo discutere i futuri sposi e gli amanti degli animali nel capoluogo siciliano. Don Francesco Carmelita, parroco della storica chiesa di San Francesco di Paola a Palermo, ha recentemente diffuso un vademecum ufficiale che ridefinisce i confini del decoro durante le celebrazioni nuziali. Il punto più controverso del regolamento riguarda il divieto assoluto di coinvolgere animali, in particolare i cani, nello svolgimento attivo del rito religioso. Secondo il documento stilato dal sacerdote, l’edificio sacro deve essere considerato esclusivamente un luogo di preghiera e non un palcoscenico per tendenze passeggere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

