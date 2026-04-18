In Italia, il settore dei servizi di mobilità dedicati agli animali domestici sta crescendo rapidamente. Oltre 10 milioni di famiglie nel paese convivono con almeno un animale, mentre in Europa il mercato legato ai pet raggiunge valori di decine di miliardi di euro. Tra le novità più recenti, spiccano i taxi per cani e i viaggi pet-friendly, che stanno contribuendo all'espansione di un settore in continua evoluzione.

Non è solo una moda da metropoli. In Italia oltre 10 milioni di famiglie vivono con almeno un animale domestico, mentre in Europa il perimetro economico che ruota attorno ai pet vale ormai decine di miliardi tra prodotti, accessori e servizi. In questo scenario la mobilità è diventata il nuovo collo di bottiglia: proprio per questo taxi dedicati, accompagnamenti su misura, ospitalità pet-inclusive e piattaforme specializzate stanno trovando spazio in un mercato che fino a ieri sembrava marginale. C’è un’immagine che racconta bene questo passaggio: un cane da portare dal veterinario prima di entrare in ufficio, un gatto da accompagnare in stazione per un trasferimento, una partenza in treno o in aereo che non viene più organizzata “nonostante” l’animale, ma insieme a lui.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taxi per cani e viaggi pet-friendly: la mobilità per animali sta diventando un nuovo business in Italia

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