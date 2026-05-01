Marky Ramone è ufficialmente castiglionese onorario

Da arezzonotizie.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Castiglion Fiorentino ha conferito la cittadinanza onoraria a Marky Ramone, noto batterista dei Ramones. La decisione è stata ufficializzata in una cerimonia nella quale l’artista, che da tempo vive nella cittadina, ha ricevuto il riconoscimento. La cittadinanza onoraria rappresenta un tributo alla presenza e all’attività dell’artista nel territorio locale. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità e di alcuni cittadini.

Castiglion Fiorentino ha assegnato la cittadinanza onoraria a Marky Ramone, leggendario batterista dei Ramones che da tempo ha scelto di risiedere nella cittadina del Cassero. La decisione è stata presa durante il consiglio comunale di martedì 28 aprile.L’affinità tra Marky e Castiglion.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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