Marky Ramone è ufficialmente castiglionese onorario

Castiglion Fiorentino ha conferito la cittadinanza onoraria a Marky Ramone, noto batterista dei Ramones. La decisione è stata ufficializzata in una cerimonia nella quale l’artista, che da tempo vive nella cittadina, ha ricevuto il riconoscimento. La cittadinanza onoraria rappresenta un tributo alla presenza e all’attività dell’artista nel territorio locale. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità e di alcuni cittadini.

Castiglion Fiorentino ha assegnato la cittadinanza onoraria a Marky Ramone, leggendario batterista dei Ramones che da tempo ha scelto di risiedere nella cittadina del Cassero. La decisione è stata presa durante il consiglio comunale di martedì 28 aprile.L’affinità tra Marky e Castiglion.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Marky ora è castiglionese. La cittadinanza a Ramone Leggi anche: Al via il “Maggio Castiglionese” Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Marky ora è castiglionese. La cittadinanza a Ramone; Marky ora è castiglionese La cittadinanza a Ramone. Marky ora è castiglionese. La cittadinanza a RamoneNel corso della seduta del consiglio comunale è stato approvato il conferimento . Il suo legame con il paese nato anni fa quando ha scelto casa per viverci . lanazione.it Marky Ramone, chi è il batterista dei Ramones che non ha voluto suonare a SegrateMilano, 20 novembre 2023 – Una lunghissima carriera nel mondo della musica. I primi passi nella scena new wave newyorkese, l’ingresso nei Ramones al posto dell’altro fratellino Tommy e, allo ... ilgiorno.it MARKY, CITTADINO ONORARIO Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di martedì 28 aprile, è stato approvato a maggioranza il conferimento della cittadinanza onoraria a Marky Ramone, storico batterista dei Ramones che ormai da qualche anno - facebook.com facebook